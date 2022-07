Está aí a Liga 2022/23. É tempo de expectativas renovadas para as 18 equipas em competição. Todas elas com muitas mudanças, ainda que a tendência nos bancos seja de maior estabilidade: apenas cinco equipas trocaram de treinador.

O pontapé de saída da edição 89 do Campeonato Nacional será na sexta-feira, 5 de agosto. Até lá o Maisfutebol vai apresentar, uma a uma, as 18 equipas da Liga.

É a vez do Boavista, que vem de um 12º lugar na última temporada e que mantém no banco uma referência da histórica conquista do campeonato nacional, há 21 anos.

Veja aqui o dossier dedicado ao Boavista