A FIGURA: Ricardo Mangas

A lateral esquerdo, a extremo esquerdo, ou a extremo direito. Seja qual for a posição em que Petit o coloque a jogar, corresponde quase sempre bem. Devido às várias ausências, teve de jogar no corredor direito – acabou o jogo à esquerda - e, num ou outro lance, foi visível algum desconforto quando teve de usar o pé direito. Ainda assim, conseguiu compensar isso com a passada larga e a qualidade técnica que possui. Na primeira parte, somou várias decisões acertadas no último terço, mas foi já na segunda que coroou a exibição, com o quinto golo da temporada.

O MOMENTO: golo de Mangas, 50m

Gorré ganhou a linha de fundo e serviu o extremo contrário para um golo que ainda foi invalidado pelo auxiliar, antes de o VAR confirmar a legalidade do lance.

OUTROS DESTAQUES

Kenji Gorré

Voltou a ser titular dois jogos depois e teve influência direta no resultado. Conseguiu ameaçar os adversários com os dribles e incursões para o corredor central, embora tenha exagerado nos remates e ações individuais. Ainda assim, os desequilíbrios do extremo do Curaçau tiveram fruto no momento que antecedeu o golo de Mangas.

Reggie Cannon

Novamente utilizado como central, uma posição que já não lhe é desconhecida, esteve exímio no capítulo defensivo, tal como sucedeu no lance do golo do Boavista, em que faz a recuperação e lança o contra-ataque. Na sequência de um canto, na primeira parte, atirou à trave.

Tiago Gouveia

O Estoril produziu muito pouco no Bessa, mas, quando conseguiu aproximar-se da baliza de Bracali, fê-lo através da velocidade no corredor direito, sobretudo pelo extremo e pelo lateral Tiago Santos.