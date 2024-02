Figura: Robert Bozeník

O fim de janeiro foi difícil para o eslovaco que esteve de malas feitas para deixar o Bessa. Chegou a viajar para Sevilha, voltou a Portugal e ficou de fora do duelo com o Casa Pia. Um processo que o forçou a conviver com demasiadas emoções. Ainda assim, o avançado voltou à titularidade e aos golos – como se nada tivesse acontecido. Depois de perder o primeiro duelo com Dani Figueira, Bozeník não desperdiçou à segunda oportunidade e fez o golo que deixou a vitória do Boavista bem encaminhada. Não precisa de muito para marcar: converteu uma das duas situações de que dispôs.

Momento do jogo: a pausa de Reisinho e a frieza de Bozeník, minuto 29

Em vantagem no marcador, o Boavista concedeu a iniciativa de jogo ao Estoril com intuito de explorar as transições. Depois de uma perda de bola de Guitane, que ficou a pedir falta, os axadrezados partiram para o ataque. Reisinho recebeu na zona do meio-campo, conduziu a bola, aguentou, aguentou e quando fez o passe, isolou Bozeník. O eslovaco não perdoou, fez o 2-0 e deixou o triunfo ao virar da esquina.

Outros destaques:



Alejandro Marqués: o venezuelano foi, porventura, o melhor elemento do Estoril ao longo de todo o jogo. O avançado mostrou-se muitas vezes em apoio e ligou facilmente o ataque dos canarinhos e tentou o golo num remate de fora da área. Depois da ameaça na primeira parte, Marqués marcou o golo que relançou a partida.



Reisinho: de volta à titularidade, o médio fez por merecer a confiança de Ricardo Paiva. Constantemente à procura do espaço nas costas dos médios adversários, Reisinho não teve tanta bola como gostaria. Ainda assim, teve um momento que é sintomático da sua valia: recebeu a meio-campo, contemporizou a bola e libertou-a no tempo certo para assistir Bozeník. O lance valeu-lhe, por si só, o destaque.



Mateus Fernandes: está a subir de rendimento e tem cada vez mais influência no Estoril. O médio que pertence ao Sporting correu muito (e bem), recuperou bolas, iniciou jogadas de ataque, arrancou cartões amarelos, enfim, tentou dar agarrar o jogo na fase mais delicada da equipa. Sai do Bessa com nota positiva ainda que pudesse ter evitado a confusão em que se envolveu nos minutos finais.