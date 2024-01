Boavista e FC Porto defrontam-se esta noite, no Bessa. O dérbi da Invicta arranca às 20h45 e o Maisfutebol vai contar-lhe tudo AO MINUTO.



Os axadrezados têm ausências importantes na equipa. Desde logo, Chidozie e Onyemaechi estão indisponíveis por estarem ao serviço da Nigéria, seleção que prepara a participação na CAN enquanto Salvador Agra é baixa por lesão. Ricardo Paiva está, assim, obrigado a mexer no setor mais recuado da equipa.



Por sua vez, Conceição também está privado de três jogadores que têm muitos minutos. Zaidu está em estágio com a Nigéria para a CAN ao passo que Taremi encontra-se ao serviço da seleção do Irão que prepara a participação na Taça da Ásia. Aos dois internacionais, junta-se Alan Varela, castigado depois de ter completado uma série de cinco cartões amarelos.



Confira os onzes prováveis na galeria associada.