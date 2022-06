O Boavista foi punido com um jogo à porta fechada e multado em 2.040 euros devido a incidências nos jogos da época 2021/22 ante Moreirense e Vizela, a contar, respetivamente, para a 15.ª e 21.ª jornadas da Liga, no Estádio do Bessa, confirmou esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa estão infrações que vão ao encontro, à luz do Regulamento Disciplinar da Liga, das medidas preventivas para evitar manifestações de violência e incentivo ao fair-play, bem como situações que colidem com o previsto no Regulamento de Prevenção da Violência da Liga.

O Boavista já tinha sido punido em um jogo à porta fechada em janeiro e em dois jogos à porta fechada já este mês, tendo recorrido das decisões nos dois casos.

O Maisfutebol apurou, na sequência do castigo conhecido esta terça-feira, que o clube portuense vai também recorrer desta última decisão do CD da FPF.

No âmbito de outro processo, o Boavista foi ainda multado em 1.530 euros devido ao jogo com o Benfica, no Bessa, a 18 de fevereiro, a contar para a Liga 2021/22, por comportamento incorreto do público, de acordo com o CD da FPF.

Esta terça-feira, foram ainda conhecidos novos castigos relacionados com o FC Porto-Sporting da Liga, disputado em fevereiro, com punições aos futebolistas Otávio e Bruno Tabata.