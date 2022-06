O FC Porto-Sporting da 22.ª jornada da I Liga 2021/22, disputado a 11 de fevereiro, ditou um jogo de suspensão aos futebolistas Otávio e Bruno Tabata, confirmou esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Desta forma, o internacional português do FC Porto falha a Supertaça Cândido de Oliveira, ante o Tondela, a 30 de julho, ao passo que Tabata não vai poder ser opção para o treinador Ruben Amorim, na primeira jornada da I Liga 2022/23.

Ambos os futebolistas foram ainda multados em 765 euros, sendo a multa e a suspensão motivadas por «uso de expressões e gestos ameaçadores».

Outra multa saiu ainda para o marroquino Zouhair Feddal, um dos jogadores que não continua no Sporting para a próxima época: recebeu uma sanção de repreensão e uma multa de 51 euros.

O clássico da Liga terminou empatado a duas bolas no Estádio do Dragão e, logo após o apito final, houve confusão generalizada e várias expulsões no relvado, num encontro que motivou uma série de castigos a atletas e dirigentes.