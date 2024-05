A FIGURA: Miguel Reisinho

Esteve longe de ser o melhor em campo, mas foi decisivo no momento de maior responsabilidade. Não tremeu perante Buntic e garantiu a permanência do Boavista.

O MOMENTO: impróprio para cardíacos, 90+11m

Nem o mais otimista dos adeptos deveria acreditar, naquela altura, que escapar ao lugar de play-off ainda seria possível. Uma mão de Tomás Silva na área deu mais uma vida ao Boavista. Havia jogadores ajoelhados antes de Reisinho bater o penálti e, depois do golo, deu-se uma explosão de alegria, com muita emoção e comunhão entre jogadores e adeptos.

OUTROS DESTAQUES

Matheus Pereira

O melhor jogador em campo, pelo menos enquanto teve energia nas pernas. Jogou subido, como extremo, tendo começado no corredor esquerdo, mas evidenciou-se quando passou para a direita. Foi daí que tirou o cruzamento para o golo inaugural e, em cima da hora de jogo, foi mais rápido do que a defesa boavisteira e encostou para o 2-1.

Diogo Nascimento

Um daqueles jovens que gera entusiasmo e que poderia ficar na Liga, mas a quem pode fazer bem uma temporada no segundo escalão. Muito competente na ocupação de espaços e com bola no pé, encheu o meio-campo no Bessa.

Abascal

Exibição de liderança do central esquerdino, que foi forçado muitas vezes a subir no terreno, quer para efeturar lançamentos de linha lateral, quer para despejar bolas na área.