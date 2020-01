Declarações de Daniel Ramos, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (0-1) frente aos avenses, o primeiro no comando técnico dos axadrezados:

«Acho que foi corrido algum risco, mas com indicadores de que podia resultar. Pelas características dos jogadores, que vão de encontro ao que se produziu em campo, com um 3x4x3 que precisa de ser oleado, mas que esteve bem. Tentámos aproveitar o fator surpresa e também internamente dar um pouco de camuflagem à equipa, perceber como podemos tirar rendimento dos jogadores. Uma ideia minha pode não ser a melhor para o momento, estas decisões não são difíceis de a tomar, mas foi momento para isso, que provoca mais solidez à equipa. Disse na antevisão eu íamos tentar ser mais verticais, o resultado é fundamental para a equipa ganhar estabilidade e acho que somos uns justos vencedores».

[Exibição de Cassiano] «Estava felicíssimo e merece por ter trabalhado bem. Foi penalizado no passado por não ter minutos consecutivos, não podendo mostrar o seu valor. Foi uma aposta ganha. Encaixa bem nesta estrutura, aproveitou a oportunidade e, por isso, está ele satisfeito e nós Boavista com a prestação muito positiva que teve».