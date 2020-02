Declarações do treinador do Boavista, Daniel Ramos, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 2-1 ante o Belenenses, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Alguma apatia, perda de duelos, alguns erros de passe. Um bocadinho o misturar deste tipo de ações em que não fomos fortes, retirou confiança e demorámos a encontrar-nos na primeira parte, fraca da nossa parte. Bem o Belenenses, conseguiu explorar erros, contra-ataque. O lance do golo também é um erro, num canto que podia ser evitado. O segundo golo num pontapé de baliza. Ou seja, ações que acabámos por ser nós a conceder, que nunca deviam ter acontecido, resultaram em intranquilidade na primeira parte. Na segunda, melhores, acabámos por não ir a tempo.»

[Saída do Ricardo Costa ao intervalo e entrada positiva do Bueno ao minuto 63:] «Estávamos a perder, é um bom momento para falar, alterar, é o maior momento de pausa, o intervalo. Deu para alinhavar ideias e melhorámos significativamente na segunda parte, principalmente com a entrada do Bueno. Pena foi o 2-0, nunca deveria ter acontecido. Sabíamos que tínhamos capacidade para fazer um golo e que, a acontecer cedo, podia dar outro rumo. Mesmo não acontecendo cedo, iríamos estar sempre no jogo. Na segunda parte, não podíamos conceder algo mais, porque já tínhamos dado tudo na primeira. Demos pouco, mas o suficiente para que o adversário ficasse em vantagem por margem maior. Arriscámos mais, a equipa melhorou à medida das substituições, pena que não tivesse acontecido o 2-1 mais cedo.»

«Sabíamos do que iam fazer e mantiveram, houve mais demérito nosso. Mérito do Belenenses, exploram bem as transições, os contra-ataques, os cantos, isso é conceder. O que concedemos foi em excesso e isso é demérito. Faltou um golo mais cedo, não sofrer o segundo e penso que este jogo teria outro tipo de resultado.»

[Se pode ter havido descompressão pelas três vitórias seguidas:] «É pertinente analisar. Eu não quero crer que isso tenha sido, mas se foi temos de olhar para dentro, não queremos facilitar. Na antevisão disse: não quero terminar o jogo a sentir que não fizemos tudo para o vencer. Neste momento, tenho o sentimento de que na primeira parte não fizemos tudo. Esse não fazer tudo tem culpa própria. Analisarmos e não repetirmos.»