A FIGURA: Pedro Malheiro

Foi associado à saída durante grande parte do verão, mas o futuro, pelo menos a curto prazo, de Pedro Malheiro passa pelo Boavista, e o clube agradece. Desequilibrou logo ao minuto quatro com um grande golo, e esteve perto do bis no segundo tempo. Mas nem só de remates se fez a exibição do lateral-direito. É um ativo importante do ataque da equipa de Petit, sempre com um critério diferenciado, e defensivamente também não comprometeu. Acima da média.

O MOMENTO: Tiago Morais fez gato sapato de Parra, minuto 41

O Estoril tinha empatado há pouco, mas Tiago Morais viu-se novamente com espaço na esquerda. O extremo driblou Raúl Parra com muita facilidade e rematou sem hipóteses para Dani Figueira. Estava fechada a vitória axadrezada.

OUTROS DESTAQUES

Seba Pérez

Mais uma exibição muitíssimo completa do médio colombiano. Com bola, nunca se escondeu do jogo e foi sempre tentando dar outra fluidez aos momentos de posse dos axadrezados. Sem bola, foi o jogador combativo de sempre. Carrinhos, bolas disputadas no ar… deu para tudo.

Tiago Morais

Esteve em grande, principalmente enquanto houve pilhas. Foi sempre um perigo na esquerda, e só não brilhou mais porque demonstrou alguns problemas na hora de definir as jogadas. Ainda assim, e sempre com uma grande facilidade de drible, foi o homem do segundo golo, e que belo golo, e na segunda parte fez uma grande jogada para servir Makouta. Em grande.

João Marques

Recebeu os elogios de Roberto Martínez – tal como Rodrigo Gomes – esta semana, e percebe-se porquê. Sempre de cabeça levantada, o jovem médio vai ganhando espaço nos eleitos de Álvaro Pacheco, e com toda a justiça. Ainda não é um jogador feito, claro, mas estes sinais deixam água na boca.

Guitane

Um dos maiores desequilibradores do lado do Estoril. Sempre com a bola colada no pé, Guitane tentou sempre deixar os colegas em boa posição para marcarem. Numa dessas ocasiões, assistiu Alejandro Marqués para o 1-1.

Rodrigo Gomes

Fez uma exibição discreta como extremo, mas Álvaro Pacheco puxou-o para lateral na segunda parte, quando tentava carregar em busca do empate. Aí, Rodrigo subiu de nível e deixou a defesa do Boavista em sentido. Esteve perto do golo, naquele remate à barra, e foi sempre tentando desequilibrar, mesmo quando o ataque estorilista já estava algo anárquico.