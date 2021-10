Um dia depois de consumada a eliminação do FC Porto da Taça da Liga, com a derrota diante do Santa Clara (1-3), Sérgio Conceição reuniu o grupo para o regresso do trabalho no Olival, já a pensar no dérbi com o Boavista no Estádio do Dragão.

O treinador contou com todos os jogadores disponíveis, com exceção de Wendell, o único atleta que está entregue aos cuidados do Departamento de Saúde do clube, que fez apenas tratamento.

O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, pelas 10h30, de novo no Olival, na preparação para o jogo da 10.ª jornada, frente ao vizinho Boavista, marcado para as 17h00 do próximo sábado.