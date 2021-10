O Santa Clara venceu o FC Porto por 3-1, numa partida da segunda jornada do grupo D da Taça da Liga.

Os golos açorianos foram anotados por Chindris (17m), Ricardinho (65m) e Nené (90+6). Por sua vez, Taremi anotou o tento de honra dos dragões aos 83 minutos.



Com esta derrota, os azuis e brancos ficam sem hipóteses de apuramento para a final-four da prova. Já o Santa Clara fica à espera do desfecho do encontro entre FC Porto e Rio Ave para saber se estará entre as equipas finalistas.



