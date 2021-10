O Santa Clara fez o 2-0 ante o FC Porto, no encontro da segunda jornada do grupo D da Taça da Liga, aos 65 minutos.



Mbemba errou o passe, Morita recuperou, lançou Luiz Phellype e este tocou de cabeça para Ricardinho. O jogador do Santa Clara driblou Marcano e fuzilou Marchesín.



Veja o golo: