João Pedro Sousa, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate (1-1) frente ao Estoril, em jogo da sétima jornada da Liga:



«Conseguimos controlar o processo ofensivo do Estoril na primeira parte, fechámos bem os espaços interiores, um momento do jogo em que o Estoril é muito competente. Conseguimos ser algo pressionantes em zonas onde o Estoril nos poderia colocar problemas. Isso foi conseguido na primeira parte



Na segunda parte não conseguimos ter bola, não conseguimos respirar nem descansar com bola. O jogo foi constantemente sendo do Estoril. Eles entraram por zonas que não queríamos que entrassem e fomos ficando desgastados. Estivemos sistematicamente a correr atrás da bola e passámos por dificuldades quando ainda havia muito tempo para jogar. Não controlámos nem dominámos o jogo.



Contra uma equipa com qualidade no processo ofensivo e defensivo era difícil não sofrer. O golo surgiu num lance de bola parada. Tivemos a possibilidade de resolver o lance no primeiro canto, houve outro canto e duas ou três situações em que poderíamos ter resolvido a questão. A bola depois chegou a zona de finalização e o Estoril marcou.



O resultado é justo. Fomos melhores na primeira parte, mas o Estoril equilibrou na segunda parte. Arriscar? Depende da forma como colocamos risco no jogo. Poderá ser colocar mais homens na frente, ter dinâmicas diferentes ou atrair e trazer homens para zonas mais baixas. De facto, os elementos ofensivos que tínhamos no banco foram lançados e quem saiu estava muito desgastado.



Apesar de jogarmos com cinco defesas, atacámos com apenas três. Também podemos formar uma linha de cinco para construir. Só se analisarmos o comportamento dos jogadores e os espaços que ocupam é que percebemos se a equipa é ofensiva ou não. Queremos ser ofensivos. Importa a forma como chegámos a zonas de finalização e temos de ter gente na área para finalizar. Conseguimos isso na primeira parte, mas na segunda ficámos muito longe da baliza. Não adiantava meter dois avançados se não tivermos a bola. Não permitimos grandes oportunidades ao Estoril, mas não conseguimos ter bola nem obrigámos o adversário a correr. Acabámos por sofrer.»



[A lesão do Javi preocupa-o]i: «Sim, bastante. Não só o Javi, O Seba saiu com problema no joelho e houve outros jogadores que acabaram o jogo com lesões. Estava planeado o Javi não fazer os 90 minutos, mas ele disse-me que estava bem. Pareceu-me que não estava demasiado cansado, mas na parte final fez uma lesão muscular. Vamos tentar perceber o grau da lesão, mas em princípio vai ficar de fora alguns dias.»