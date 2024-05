Jorge Simão, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate (1-1) com o Gil Vicente, na 32.ª jornada da Liga:

«[O Boavista ficou mais perto da permanência?] Não podendo dar um passo grande nesse objetivo, demos um passo pequenino. Acho que é a leitura mais real que se pode fazer da situação. Tivemos a oportunidade mais flagrante, o penálti, para nos pormos em vantagem a 15 minutos do final, mas demos um passo pequenino.»

«[O que faltou no processo ofensivo] É importante realçar que poucas foram as situações em que conseguimos acelerar, porque estavam muitos jogadores do Gil Vicente atrás da linha da bola, vieram fazer um jogo muito cauteloso e o facto de raramente conseguirmos libertar jogadores em campo aberto para acelerar prova isso mesmo. Havia muitos jogadores dentro da área a defender a baliza do Gil e torna tudo mais complicado. Se olharmos para o jogo posicional do Gil, não os criou dificuldades. Senti dificuldades na bola parada, porque o resto do jogo foi perfeitamente controlado. A dificuldade é ter muitos jogadores na área adversária e atacar espaços para melhores jogadas.»

«[A parte motivadora que traz vai ser a mais importante nesta fase da época?] É difícil dizer que é mais importante, mas é tão importante como as outras. Quando cheguei, a cinco jogos do fim, a minha afirmação forte foi o entusiasmo com que chego, a minha mala do entusiasmo ainda não acabou, se tiver de levar entusiasmo para os próximos jogos, vai chegar.»

«[Porque é que o Boavista entrou mal tanto na primeira como na segunda parte?] É difícil encontrar explicação racional, também tem a ver com o adversário e, às vezes são fases do jogo. São momentos do jogo, mas no global senti uma equipa a jogar um jogo controlado, nos primeiros minutos parecia muito controlado de parte a parte e, à exceção da bola parada, fizemos um jogo seguro defensivamente e faltou-nos uma bola parta libertar jogadores para cima da linha defensiva do Gil.»