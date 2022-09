Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a vitória por 1-0 frente ao Paços de Ferreira, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Na primeira parte tivemos duas ou três situações para marcar. Duas pelo Bruno [Lourenço] e outra em que poderíamos ter feito golo. O Paços teve uma situação num pontapé de baliza a nosso favor em que o César e o Sasso poderiam ter deitado tudo a perder. Foi uma primeira parte em que o Paços jogou com bloco mais baixo para sair em transição.



Entrámos bem na segunda parte e criámos uma boa oportunidade pelo Robert [Bozeník]. O Paços teve um remate de fora da área na sequência de uma trasição. Mas controlámos o jogo e fizemos um grande golo pelo Robert. Depois os jogadores agarraram-se e souberam sofrer. Era normal que o Paços reagisse, mas não criou perigo. Começámos a sair mais em transição e fomos felizes. Foi uma vitória difícil, mas justa.»



[Comentário à estreia do Bozeník a marcar]:



«Os avançados vivem de golos. Sabemos da qualidade do Robert. Ele precisa de conhecer a ideia do treinador e as dinâmicas da equipa. Ele chegou muito bem na pré-época, mas depois teve duas ou três semanas sem competir, tal como o Sasso, o Agra e o Bruno, e isso prejudicou-o. Acreditamos nele e estamos a trabalhá-lo tendo em conta a nossa ideia de jogo. É importante que ele faça golos porque a confiança aumenta. O Musa quando chegou também teve algumas dificuldades. Habitualmente fazemos trabalho individual com os avançados, centrais e médios. Ele deu-nos três pontos e está a crescer dentro da equipa.»



[Sobre a exibição do Gorré]:



«Na época passada o Gorré não estava a jogar quando cheguei. Optámos por colocar o Yusupha, o Sauer e o Musa. Ele não treinava bem e falámos com ele. Ele é um jogador que vive da explosão e de lances de um contra um. Precisava de trabalhar mais a força porque lhe faltava explosão. Ele protegia-se um bocadinho nos treinos e andámos atrás dele. Ele tem aquele sorriso, é 'puxa-saco' mas gosto desses jogadores. Gosto de trabalhá-los e de levá-los ao limite. Temos jogadores com diferentes características nas alas e estamos satisfeitos.»