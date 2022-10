Depois da goleada sofrida em Famalicão na última jornada, o Boavista tem de «minimizar os erros» este domingo frente ao lanterna-vermelha Marítimo para recuperar «um bom início de época».

«[Espero] Uma boa reação ao último jogo. Analisámos, corrigimos e preparámo-nos para um duelo extremamente difícil em casa, onde temos dado boas respostas. Vínhamos de três vitórias e não queríamos esse resultado, mas não podemos fazer nada sobre o que está para trás e temos de olhar em frente», frisou o treinador Petit em conferência de imprensa.

Depois de terem alcançado três triunfos consecutivos antes da paragem do campeonato para os compromissos das seleções nacionais, os axadrezados voltaram à competição com uma goleada em Famalicão (0-4), que configurou a derrota mais folgada da época.

«Houve golos em lances consentidos pela nossa equipa. Somos fortes nessas situações, mas há jogos que não nos correm bem e os adversários têm qualidade. Não sabíamos muito sobre como é que o Famalicão se iria apresentar. Se calhar, fomos surpreendidos, mas, quando estávamos no nosso melhor período, sofremos o primeiro golo», recordou.

O Boavista foi superado no quarto lugar pelo Casa Pia, cujo triunfo na visita ao Marítimo (2-1) ‘afundou’ ainda mais os madeirenses, que repetiram a série de derrotas nas nove primeiras jornadas experienciada pelos ‘gansos’ (1938/39) e pelo Olhanense (1963/64).

O Boavista recebe o Marítimo este domingo, às 15h30, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da nona jornada da Liga, com arbitragem de Luís Godinho.