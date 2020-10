Declarações do treinador do Boavista, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após o empate ante o Moreirense, 1-1, em jogo da terceira jornada da I Liga:

«Tivemos mais e melhores oportunidades para dilatar a vantagem e fechar o jogo mais cedo. Na primeira parte, fomos consistentes e capazes. Não permitimos grandes oportunidades ao Moreirense, que é uma equipa sempre muito difícil, bem organizada. Conseguimos estancar o jogo deles e criar as melhores condições para finalizar. Penso que o resultado ao intervalo [0-1] acabava por ser curto.»

«Na segunda parte, o jogo ficou mais combativo. Entrámos num registo mais físico. Penso que a nossa equipa se bateu pelo jogo, conseguiu criar condições de finalização, entrámos logo com uma oportunidade de golo [Angel Gomes] e depois acabámos por ter um período em que, com alguma instabilidade, permitimos uma ou outra situação ao Moreirense. Mesmo depois do 1-1, fomos capazes de chegar à frente e de ter condições de finalizar. Não conseguimos e no ultimo minuto uma instabilidade podia ter-nos tirado do jogo.»

«Temos um longo caminho para percorrer, mas penso que fizemos um jogo que podia ter-nos dado os três pontos.»

[Angel Gomes:] «O Angel é um jogador muito humilde, que tem uma vontade grande de vencer e ajudar a equipa. Hoje deu um passo em frente em relação ao que se tinha proposto. Por isso é que falei com ele [no final do jogo], para ele perceber que está a dar esses passos para ser um jogador mais consistente. É um jogador que acrescenta qualidade e estamos satisfeitos por tê-lo a ele e aos outros. É um plantel com muita gente diferente, nova, mas que está a criar um espírito de conquista.»

[Ausência de vitórias e ansiedade:] «É a realidade, podíamos ter vencido na Madeira, tivemos próximos de conseguir hoje novamente. Tenho um grupo com vontade de vencer, a frustração no balneário foi grande. Naturalmente que queremos ganhar o mais rápido possível, sentimos que o vamos fazer e de forma regular. É uma equipa que está a preparar-se para vencer o maior número de jogos possível.»