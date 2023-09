Vítor Murta, presidente do Boavista, elogiou neste sábado Petit, destacando-o como «o melhor treinador da história» do clube, em declarações na cimeira Thinking Football Summit.

«Há pessoas que dizem que o Petit é o melhor treinador para este Boavista. Eu discordo. Acho que o Petit é o melhor treinador para este e para todos. Quando tivermos ambições um bocadinho maiores, se ele quiser, continuará a ser o nosso treinador. É um ser humano fantástico, apesar das dificuldades, não larga o barco, vai para a frente, apoia o presidente. Posso dizer que o Petit é, sem dúvida, o melhor treinador da história do Boavista», elogiou o dirigente.

Em ano do 120.º aniversário do clube, Vítor Murta fez questão de refrear os ânimos: «Um dos erros que cometi quando tomei posse no Boavista, quando eu queria ser presidente e falar coisas de que os sócios gostam, foi dizer: ‘Vamos às competições europeias, ganhar uma taça’. Eu acho que nós nisto não podemos ser emocionais. Neste momento, como responsável que sou, digo apenas que o Boavista luta exclusivamente pelos três pontos. Temos noção da nossa dimensão e há clubes que foram às competições europeias e desceram de divisão.»

«Se nós os pequenos formos mais competitivos, tornamos a Liga muito mais interessante e é mais fácil vendê-la para fora do que isto, andarmos a falar de tomadas. ‘Ai, o Taremi simula’. E qual é o problema? Está lá a fazer o papel dele e o árbitro e o videoárbitro que façam os seus. Cada um tem o seu papel, temos de cuidar do futebol e deixar de dar esses tais ‘tiros nos pés», finalizou o presidente do Boavista, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.