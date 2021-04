Mais uma jornada, mais uma multa para Sérgio Conceição pelo motivo habitual: estar no banco sem a braçadeira identificativa do cargo.

Desta feita, o treinador do FC Porto vai ter de pagar 2.550 por não ter utilizado a braçadeira, mesmo depois de o delegado da partida ter solicitado que essa norma do regulamento fosse cumprida.

O valor da coima justifica-se então pela ausência de braçadeira, mas também pela reincidência de Conceição nessa infração.

De resto, o FC Porto também foi multado na partida com o V. Guimarães, neste caso pelo atraso não justificado no regresso dos balneários depois do intervalo, o que valeu aos dragões uma multa no valor de 1020 euros.