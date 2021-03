O Gil Vicente rescindiu contrato com o futebolista brasileiro Leandrinho. O clube de Barcelos, que disputa a I Liga, confirmou esta segunda-feira a cisão do vínculo.

O médio de 24 anos chegou no início desta temporada a Barcelos, oriundo do Botafogo, tendo assinado contrato por três temporadas.

Leandrinho participou apenas em sete jogos pelo Gil Vicente, o último deles já há quase dois meses, a 26 de janeiro, frente ao Sporting de Braga.

Formado no Flamengo e com passagens pelo Botafogo e pelo Sport, Leandrinho termina assim a ligação ao seu primeiro clube na Europa, tendo o Gil Vicente, em comunicado, através do Facebook, dado conta de uma «rescisão amigável do contrato».