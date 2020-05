Depois de ter concluído a formação e de se ter afirmado como titular até chegar à seleção nacional no FC Porto, Bruno Alves não esconde a vontade de regressar ao Dragão.



«Tenho uma ligação forte ao FC Porto, é sabido. Já falei disto, encontrei-me com o Sérgio Conceição na Sardenha e foi fantástico. Ele é uma pessoa extraordinária, com uma família fantástica e falou comigo. A minha ligação ao FC Porto será sempre enorme e é óbvio que gostaria de voltar um dia ou então terminar lá a carreira. Tenho mais um ano de contrato com o Parma, mas no futebol tudo é possível», assumiu, em entrevista à RTP.



O defesa de 38 anos fez parte do plantel principal dos azuis e brancos de 2005 a 2010 antes de ser vendido ao Zenit. Após três anos na Rússia, Bruno Alves representou o Fenerbahçe e jogou ainda no Cagliari e no Rangers antes de ingressar no Parma.