Fechada a 24.ª jornada da Liga esta segunda-feira, ficam a faltar apenas mais dez rondas para encontrarmos o novo campeão de Portugal. Um «sprint» final de pouco mais de três meses ainda com obstáculos bem complicados para qualquer um dos quatro candidatos ao título.

Fomos olhar para o calendário para ver os jogos que faltam ao Sporting, Benfica, FC Porto e Sp. Braga até ao fim de semana de 19 de maio.

SPORTING: 59 pontos (66 golos marcados-24 sofridos)

A equipa de Ruben Amorim acaba de chegar ao primeiro lugar e já vai ter uma prova de fogo, no próximo domingo, dia de eleições legislativas, com uma difícil visita ao Arouca que, recordamos, já somou quatro pontos frente ao FC Porto (1-1 no Dragão e 3-2 em casa).

Entre os candidatos, os leões já jogaram com o Sp. Braga, mas vão ainda receber o Benfica (28.ª jornada) e ainda vão ao Dragão (31.ª jornada). Os leões contam ainda com deslocações complicadas a Barcelos (29.ª jornada) e Estoril (33.ª jornada).

A equipa de Alvalade, apenas com mais um ponto do que o Benfica, pode ainda ir buscar pontos extra a Famalicão, no jogo que ficou em atraso da 20.ª jornada.

O calendário dos leões

25.ª jornada: Arouca-Sporting

26.ª: Sporting-Boavista

27.ª: E. Amadora-Sporting

28.ª: Sporting-Benfica

29.ª: Gil Vicente-Sporting

30.ª: Sporting-V. Guimarães

31.ª: FC Porto-Sporting

32.ª: Sporting-Portimonense

33.ª: Estoril-Sporting

34.ª: Sporting-Chaves

BENFICA: 58 pontos (56 golos marcados-20 sofridos)

A equipa de Roger Schmidt recebe no próximo domingo o Estoril e até pode recuperar a condição de líder, uma vez que joga depois do Arouca-Sporting, mas os encarnados, depois da traumática visita ao Dragão, vão ainda ter de ir a Alvalade (28.ª jornada) e receber o Sp. Braga (31.ª jornada).

Além dos jogos entre candidatos, a equipa da Luz conta com deslocações complicadas a a Faro (30.ª jornada), Famalicão (32.ª jornada) e, na última ronda, a Vila do Conde, onde o FC Porto perdeu (1-2) e, mais recentemente, o Sporting também empatou (3-3).

O calendário das águias

25.ª Benfica-Estoril

26.ª Casa Pia-Benfica

27.ª Benfica-Chaves

28.ª Sporting-Benfica

29.ª Benfica-Moreirense

30.ª Farense-Benfica

31.ª Benfica-Sp. Braga

32.ª Famalicão-Benfica

33.ª Benfica-Arouca

34.ª Rio Ave-Benfica

FC PORTO: 52 pontos (43 golos marcados-17 sofridos)

A equipa de Sérgio Conceição ganhou agora um novo estímulo com a goleada ao Benfica, mas vai ter uma ponta final do campeonato exigente com uma receção ao Sporting (31.ª jornada) e uma deslocação a Braga (34.ª jornada).

Os azuis-e-brancos têm ainda uma visita complicada ao Estoril (27.ª jornada), que já venceu no Dragão, e jogos em casa de alto nível de dificuldade com o V. Guimarães (28.ª jornada) e Famalicão (29.ª jornada), além do dérbi com o Boavista na penúltima ronda, mesmo antes da deslocação a Braga.

O calendário dos dragões

25.ª Portimonense-FC Porto

26.ª FC Porto-Vizela

27.ª Estoril-FC Porto

28.ª FC Porto-V. Guimarães

29.ª FC Porto-Famalicão

30.ª Casa Pia-FC Porto

31.ª FC Porto-Sporting

32.ª Chaves-FC Porto

33.ª FC Porto-Boavista

34.ª Sp. Braga-FC Porto

SP. BRAGA: 49 pontos (53 golos marcados-33 sofridos)

A equipa de Artur Jorge vai ter agora uma deslocação difícil a Vila do Conde (25.ª jornada), mas os jogos mais complicados para os minhotos são mesmo na ponta final do campeonato em que vão receber o Arouca (28.ª jornada), vão também ao Estádio da Luz (31.ª jornada) e ao vizinho Dom Afonso Henriques (33.ª jornada), antes de fecharem a época frente ao FC Porto (34.ª jornada).

O calendário dos minhotos

25.ª Rio Ave-Sp. Braga

26.ª Sp. Braga-Gil Vicente

27.ª Portimonense-Sp. Braga

28.ª Sp. Braga-Arouca

29.ª Estoril-Sp. Braga

30.ª Sp. Braga-Vizela

31.ª Benfica-Sp. Braga

32.ª Sp. Braga-Casa Pia

33.ª V. Guimarães-Sp. Braga

34.ª Sp. Braga-FC Porto