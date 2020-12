A mesa da Assembleia Geral (MAG) do Vitória de Setúbal anunciou este sábado, em comunicado, que vai convocar eleições para os órgãos sociais do clube que milita no Campeonato de Portugal nos próximos trinta dias.

A decisão foi tomada depois de conhecidos os resultados da Assembleia Geral extraordinária de sexta-feira, em que 678 dos 777 sócios votantes votaram a favor da destituição dos atuais órgãos sociais que foram liderados pelo presidente da direção, Paulo Rodrigues, desde 18 de outubro (91 votaram contra, seis brancos e dois nulos).

O comunicado explica que devido à «apresentação da demissão dos membros da direção, dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar e de dois membros do Conselho Vitoriano, com efeitos imediatos» será nomeada uma Comissão para gerir o clube até ao próximo ato eleitoral.