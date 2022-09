A FIGURA: Godwin

Muito difícil escolher o melhor neste jogo. Escolhemos por isso menos mau. Na segunda parte, a única em que se jogou algo parecido com futebol, o extremo nigeriano foi o jogador que mais tentou sair do marasmo. A velocidade causou algumas dificuldades à defesa do Arouca, mas a definição quase nunca foi a melhor no último momento.

O MOMENTO: Vitinho acerta no poste (74m)

Foi preciso esperar 74 minutos para que os mais de 1.000 corações presentes no Jamor tivessem uma espécie de palpitação provocada pelo jogo. Após arrancada de Antony pela direita, Vitinho rematou de fora da área, ao poste da baliza do Casa Pia.

OUTROS DESTAQUES

Basso

O capitão do Arouca foi um dos responsáveis pela manutenção das balizas invioláveis. Nas ameaças do Casa Pia, esteve sempre no sítio certo.

João Nunes

O defesa central formado no Benfica que regressou esta época a Portugal voltou a confirmar o excelente momento de forma que atravessa neste início de época no Casa Pia. Bem acompanhado pelos companheiros do lado, Vasco Fernandes e Zolotic, foi dos melhores na partida.

Vitinho

Saltou do banco para dar velocidade ao ataque do Arouca e foi capaz de acelerar também os batimentos cardíacos de quem viu o jogo, quando rematou ao poste. Deve ter sido dos poucos a conseguir esse feito na partida que se disputou no Jamor. O destaque é por isso mais do que merecido.