Momento do jogo: Arthur Cabral mostra como se faz

Depois de 74 minutos sem golos, com menos de quinze minutos em campo, Arthur Cabral descobriu finalmente o caminho para o golo. O Benfica já tinha acelerado o jogo e isso ficou bem patente no passe de primeira de João Mário. O brasileiro controlou com o peito, virou-se para a área, puxou a bola para o pé esquerdo e atirou cruzado, sem hipóteses para Ricardo Batista. Tão simples, como eficaz.

Figura do jogo: tem mesmo de ser o Arthur Cabral

O brasileiro entrou para abanar o jogo e fazer o que o Marcos Leonardo nunca conseguiu fazer. Encarar a baliza dos gansos de frente. Foi assim que marcou o golo e, logo a seguir, quase fez outro, com mais um remate, desta vez defendido por Ricardo Batista. Uma diferença bem clara em relação ao compatriota que, com 74 minutos em campo, fez apenas um remate.

Outros destaques:

Ângelo Neto

Grande jogo do brasileiro do Casa Pia. Jogou à frente da defesa, de joelhos fletidos e olhos fixos na bola. Fez cortes atrás de cortes, recuperou bolas e, acima de tudo, nunca permitiu que Rafa e companhia passassem pelo corredor central. Com bola, procurou acelerar o jogo dos gansos com passes para as alas.

João Neves

Está aqui porque, pura e simplesmente, não sabe jogar mal. Mesmo com o Benfica a jogar em câmara lenta, como foi em quase toda a primeira parte, o jovem médio está sempre em todo o lado, sempre a cheirar a bola, sempre à procura de pontos de contato com os companheiros.

João Mário

Foi o trunfo lançado por Roger Schmidt para este jogo, em detrimento de David Neres. Sentiu algumas dificuldades em abrir caminhos pela esquerda, mas ainda ensaiou algumas combinações com Ausnes e Di María. Cresceu com toda a equipa na segunda parte e foi ele que fez o passe, de primeira, que destacou Arthur Cabral para o golo solitário do jogo.

Pablo Roberto

Grande primeira parte do espanhol. Ajudou Neto e Telasco a fechar o corredor central e teve duas arrancadas em que, por muito pouco, não resultaram em golo. Na primeira serviu Larrazabal que, com a baliza pela frente, atirou ao lado. Pouco depois foi ele próprio que arrancou pela direita, entrou na área e rematou forte, deixando as luvas de Trubin a ferver. Saiu esgotado a meio da segunda parte.