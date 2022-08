Figura: o «supersónico» Godwin Saviour

Mais uma incrível exibição do avançado nigeriano que já tinha deixado boas sensações frente ao Santa Clara e Benfica. O avançado correu quilómetros ao longo de toda a primeira parte e foi em grande velocidade que matou o jogo com o segundo golo do Casa Pia. Grande passe de Kunimoto e Godwin foi a voar para o meio-campo contrário, chegando à área com apenas um tique na bola antes de bater Bracali, com a bola a ir a ferro antes de entrar. Estava aberta a festa dos casapianos nas bancadas do Jamor.

Momento: Rafael Martins marcou o primeiro dos gansos na Liga

O avançado tinha estado perdulário na primeira parte, desperdiçando duas oportunidades flagrantes, mas, aos 62 minutos, não perdoou. O remate, a passe de Godwin, depois de um grande lance de Lucas Soares, até parece ter-lhe saído enrolado, mas a verdade é que a bola saiu-lhe redondinha, a fugir do alcance de Bracali.

Outros destaques:

Angelo Neto

Bom jogo do brasileiro a impor o ritmo de jogo, ora com passes curtos, ora com passes longos, quase sempre a lançar Godwin sobre a esquerda. Coordenou-se muito bem com Afonso Taira na gestão do meio-campo, desembaraçando-se muito bem da pressão alta que o Boavista procurou fazer desde o primeiro minuto.

Afonso Taira

Sempre bem colocado, recuperou bolas atrás de bolas, muitas delas oferecidas, tendo e conta a forma displicente com que o Boavista entrou no jogo. A verdade é que o médio fartou-se de trabalhar, complementando o trabalho de Neto.

Makoutá

Depois de uma primeira parte apagada, foi ele que liderou a boa entrada do Boavista na segunda parte, levando a bola para a frente e estabelecendo a ligação com o ataque, até aí praticamente inexistente.