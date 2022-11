Momento: um dia inesquecível para Steven Vitória

No dia em que soube que estava convocado pelo Canadá para o Campeonato do Mundo, o central teve ainda mais motivos para sorrir ao marcar, já em tempo de compensação, o golo da reviravolta do Chaves no Jamor diante do Casa Pia. O momento critico do jogo foi já depois do minuto noventa, quando Léo Bolgado procurava aliviar uma bola e, de forma inadvertida, acabou por atingir o pé de Guima. Chamado à marca dos onze metros, o central canadiano não vacilou, atirou colocado e garantiu três importantes pontos para a sua equipa antes de viajar para o Qatar. Um dia inolvidável na vida de Steven Vitória.

Figura: o valente Hector Hernandez

O mais valente dos transmontanos foi o espanhol Hector, o símbolo máximo da resiliência da equipa de Vítor Campelos que nunca baixou os braços na luta pela vitória e acabou por ser recompensada. O avançado espanhol nunca se cansou de remar contra a maré, mesmo na primeira parte em que o Casa Pia esteve por cima. Héctor continuou sempre à procura de espaços e acabou por marcar o golo do empate, escapando à marcação da defesa da equipa da casa para marcar junto ao segundo poste. Um grande sentido posicional que permitiu ao pequeno avançado marcar de cabeça, sem precisar de um grande impulso. Um golo que deu moral ao Chaves para ir à procura da vitória.

Outros destaques:

Godwin

Não foi dos jogos mais vistosos do avançado nigeriano, ainda assim não deixou de ser protagonista, com as suas poderosas arrancadas que lavavam meia equipa do Chaves no seu encalce. Foi um dos jogadores com mais remates neste jogo, experimentando inclusive a meia-distância, numa altura em que o Chaves tinha a sua área bem fechada. Mas foi no ataque à profundidade que Godwin voltou a destacar-se, ganhando centenas de metros para a sua equipa.

Lucas Soares

Outro jogador que ofereceu muita profundidade ao ataque do Casa Pia, com constantes descidas pelo corredor direito. Combinou muitas vezes com Diogo Pinto e também com Godwin para chegar mais à frente onde procurava o cruzamento ou mesmo o remate, quando conseguia fugir para terrenos mais interiores.

Sandro Cruz

Outro lateral em destaque neste jogo, neste caso do lado do Chaves. A ala esquerda dos transmontanos foi a que funcionou melhor muito devido à ação de Sandro Cruz que, além de conseguir controlar Leonardo Lelo, conseguia também subir pelo corredor para depois combinar com Luther na frente. Saiu esgotado de um jogo que lhe exigiu muito.

Benny

Saltou do banco para dar ao Chaves aquilo que mais lhe estava a faltar na ponta final do jogo. Clarividência na zona de ataque à área. Foi ele que cruzou com peso e medida para o golo do empate de Héctor.