Casa Pia-Famalicão, 1-0 (crónica)

A jornada é a sétima, o Casa Pia é sexto classificado, e a esta altura do campeonato já não restam muitas dúvidas: este Ganso tem sido sensacional e é a sensação da Liga.

Há Portimonense e Boavista, claro, ambos igualados no quarto posto com 15 pontos, mas o clube lisboeta só somou menos um ponto e acaba de chegar ao convívio entre os grandes.

Esta tarde, no Jamor, a equipa orientada por Filipe Martins deu asas ao bom momento. No reverso da medalha, o derrotado foi o Famalicão (1-0), que só é melhor na Liga do que o Marítimo e o Paços de Ferreira.

No duelo de estreia, só o Casa Pia quis tomar a dianteira

O duelo era de estreia na história do futebol português, mas só o Casa Pia quis tomar a dianteira no frente a frente com o Famalicão.

Filipe Martins manteve a estrutura deste início de temporada, mas promoveu a estreia no onze titular de Romário Baró e Clayton, dupla que havia construído o terceiro golo em Paços de Ferreira.

FILME E FICHA DE JOGO.

E a aposta foi paga.

Baró encheu o meio-campo, a jogar ao lado de Afonso Taira, e mostrou que pode ser um excelente reforço para a formação recém-promovida, o médio emprestado pelo FC Porto.

Já Clayton foi espaçoso no ataque, como se pede a um avançado, e teve sempre a mira apontada à baliza adversária. Não foi feliz na hora de finalizar, mas deixou sempre Luiz Júnior em sentido.

E não foi feliz porque o guarda-redes do Famalicão foi competente, e porque faltou eficácia ao Casa Pia – a Clayton e não só – na primeira parte. O primeiro tempo, de resto, começou com Clayton a ficar perto de um grande golo e acabou com Kunimoto a falhar na cara de Júnior. Sintomático.

O ouro estava no banco

Ao intervalo, seja por opção técnica ou obrigatoriedade física – isso ainda não se sabe – Filipe Martins trocou uma peça na defesa: Fernando Varela deu lugar a Léo Bolgado.

E o ouro estava, de facto, no banco.

Depois de mais uma boa entrada em campo, o Casa Pia chegou à tão ansiada vantagem à hora de jogo, fruto de um cabeceamento certeiro de Bolgado. Justo, até porque o conjunto da casa foi sempre ameaçando Luiz Júnior.

Os gansos não tiveram a tentação de se esconderem lá atrás, mesmo perante a pressão, mais do que natural, do Famalicão – que podia ter dado cartas já nos descontos, quando Ricardo Batista negou o golo a De La Fuente, com a bola ainda a embater no travessão.

O Casa Pia é novo nestas andanças de Liga, não perde há quatro jornadas, esta temporada só foi derrotado pelo Benfica e está em sexto lugar. Sensacional, lá está.

Do lado do Famalicão, a certeza de que há muito para melhorar: em termos pontuais e exibicionais.