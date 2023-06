Nermin Zolotic renovou contrato com o Casa Pia até 2025. O defesa-central bósnio está há três temporadas no clube, contribuindo para a subida e consolidação no escalão principal do futebol português.

Aos 29 anos, Zolotic continua a assumir-se como uma unidade importante no onze de Filipe Martins, terminado a época com 36 jogos realizados, três dezenas deles como titular.