Momento: abram alas para Godwin

Minuto 67. A segunda parte tinha começado com muita luta pela bola, muitos duelos, muitas faltas, mas na primeira vez que Godwin teve via aberta, arrancou em velocidade, foi por ali fora, deu um nó em Patrick William e fuzilou Jhonatan com tudo que tinha na alma. Uma bomba indefensável que levantou os adeptos casapianos e também os alemães do Eintracht que estiveram esta tarde a assistir ao jogo no Jamor.

Figura: Godwin, quem mais?

Já é uma das figuras incontornáveis desta Liga e esta tarde voltou a ser determinante em mais um triunfo do sensacional Casa Pia. Logo a abrir o jogo, carregou no acelerador, invadiu a área do Rio Ave e atirou às malhas laterais. Esteve sempre muito em jogo, quase sempre pela esquerda, mas também pela direita, trocando muitas vezes com Kunimoto. Teve mais uma oportunidade na primeira parte, mas foi já na segunda, ao minuto 67, que levantou as bancadas com o tal golo descrito no momento.

Outros destaques:

Lucas Soares

Um lateral que mais parece um extremo, uma vez que passa mais tempo no campo adversário, sempre com os olhos na linha de fundo. Num jogo muito congestionado, conseguiu oferecer profundidade à sua equipa, com constantes arrancadas, a permitir que Kujimoto procurasse terrenos mais interiores. Foi o melhor em campo na primeira parte, até ao golo de Godwin.

Afonso Taira

Um lutador no meio-campo onde se disputou boa parte do jogo. Ganhou muitas bolas e, muitas vezes, conseguiu sair a jogar. Foi sempre muito combativo, de tal forma que acabou por ver um cartão amarelo que o afasta do próximo jogo em Braga. Acabou por sair logo após o golo de Godwin, certamente para evitar a expulsão.

Guga

Por falar em jogador combativos, Guga também cumpriu a sua parte, muitas vezes em confronto direto com Taira. Destaque para o passe em profundidade que permitiu a Leonardo Ruiz fazer o primeiro remate do Rio Ave.

Vasco Fernandes

Exibição imperial do central do Casa Pia com uma série de cortes determinantes na área. Parecia estar em todo o lado quando o Rio Ave chegava ao seu território, afastando a bola da zona de finalização, com os pés, de cabeça, com o que fosse preciso. Foi o único dos centrais do Casa Pia que jogou os 90 minutos, uma vez João Nunes saiu ao intervalo e Fernando Varela também sentiu problemas físicos.