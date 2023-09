A FIGURA: Pablo Roberto

O Casa Pia perdeu Afonso Taira, mas tem em Pablo Roberto um médio muito interessante e que pode ajudar, e muito, a equipa de Filipe Martins. O golo é de quem tem muita qualidade, mas não foi só por isso que o jovem brasileiro de 23 anos esteve em destaque. Com forte presença no meio-campo, Pablo Roberto deu-se sempre ao jogo, quer a lançar os colegas, quer ele próprio a tentar desequilibrar em zonas de finalização. Completo.

O MOMENTO: Joca, o golo da jornada (para já), minuto 52

O Rio Ave procurava o empate, e a bola que apareceu a pingar aos pés de Joca a meio do meio-campo era um convite para isso mesmo. Num momento de génio, o jogador dos vilacondenses encheu-se de inspiração e fez mesmo o 1-1.

OUTROS DESTAQUES

Aderllan Santos

Calhou a fava ao capitão do Rio Ave, que ficou com a árdua tarefa de defender Clayton, avançado que neste início de época tinha cinco golos em outros tantos jogos. Mas Aderllan mostrou porque é que é um dos jogadores mais experientes do grupo de Luís Freire. Sempre muito concentrado, o atleta de 34 anos não perdeu o duelo físico com o adversário e não lhe permitiu grandes aventuras no ataque. Além disso, foi várias vezes o bombeiro de serviço na defesa vilacondense.

Joca

Já na primeira parte tinha sido o elemento mais esclarecido do ataque do Rio Ave, com um ou outro pormenor de qualidade. Não tem a mesma compleição física dos colegas do ataque do Rio Ave, mas compensa isso com a imensa qualidade técnica que demonstra. Na segunda parte, não precisou de muito tempo para inscrever o nome na história do jogo, com o golo que fez o 1-1 e que provavelmente será um dos campeonatos.

Gaizka Larrazabal

Vai ganhando espaço na equipa de Filipe Martins, o lateral basco que chegou este verão ao Casa Pia. Dotado tecnicamente, Larrazabal não precisa de muito para desequilibrar no ataque, principalmente, lá está, por causa dessa técnica. O facto de jogar numa defesa com três centrais só o beneficia, porque a liberdade em zonas ofensivas é outra.

Saviour Godwin

Godwin foi um dos destaques do Casa Pia na época passada, e esta época também está a sê-lo. Faz da velocidade a sua principal arma, e por isso desequilibra com facilidade. A isso junta a intensidade defensiva que consegue acrescentar no momento sem bola, e que faz com que seja um adversário «chato» para se ter. No entanto, há um capítulo no qual tem de melhorar claramente para dar um passo em frente: a definição.