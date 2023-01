A FIGURA: Yuki Soma

Chegou ao Casa Pia este mês, e com pergaminhos de craque, já que esteve ao serviço do Japão no Mundial 2022. Ora, esta tarde, Soma justificou tudo isso. Entrou ao minuto 62, para o lugar de Kunimoto, e mudou completamente a partida. Agitou as águias com a sua qualidade técnica e, mais do que isso, deu vantagem aos gansos a 15 minutos dos 90, com um golaço de livre direto. Esse golo não foi suficiente, mas Soma também não estava resignado. Nos descontos, foi de si que saiu o cruzamento para o golo decisivo de Clayton.

O MOMENTO: Clayton justifica aposta de Filipe Martins, minuto 94

Tinha entrado para os minutos finais, para o lugar do muito desgastado Rafael Martins, e Clayton justificou a aposta nos descontos, quando cabeceou para dar os três pontos ao Casa Pia.

OUTROS DESTAQUES

Lucas Soares

Jogo muito competente do ala direito do Casa Pia, principalmente no ataque. Defensivamente não comprometeu, mas foi ofensivamente que Lucas Soares deu algo mais à equipa de Filipe Martins. Pôs Poloni na cara do golo, num lance mal aproveitado pelo colega, e esteve ele perto de festejar em duas ocasiões, numa delas depois de uma jogada individual fantástica. Nada mau.

Costinha

Ainda está a voltar à sua melhor forma, depois de um longo período de paragem por lesão, mas este Santa Clara também é melhor quanto melhor estiver Costinha. Não é por acaso, de resto, que o melhor período dos açorianos no jogo coincidiu com o melhor momento do médio na partida, naquele início da segunda parte em que a equipa de Jorge Simão esteve perto do golo um par de vezes.

Gabriel Batista

Não fosse Clayton, e era Gabriel Batista a sair do Jamor com o papel de herói. E não é difícil perceber porquê. É que aquela tripla defesa aos 88 minutos para negar o 2-1 ao Casa Pia não se vê muitas vezes. Deu o corpo à bola num lance impressionante que podia muito bem ter sido decisivo para os açorianos segurarem um ponto.