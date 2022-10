O Vizela foi ao Estádio Nacional tirar brilho ao sensacional Casa Pia, com uma vitória arrancada a ferros, a segunda consecutiva a permitir um salto na classificação para a equipa de Álvaro Pacheco. Os gansos, que até aqui só tinham perdido com o líder Benfica, falharam o assalto ao terceiro lugar e ficam agora com os leões de Ruben Amorim, a apenas um ponto, a morder-lhes os calcanhares.

Duas equipas que chegaram a esta ronda com a moral em alta depois de terem somado vitórias na jornada anterior, com os treinadores a manterem a confiança nos respetivos onzes iniciais, ambos apenas com uma alteração forçada para cada lado. Do lado do Casa Pia, João Nunes rendeu Zolitic, expulso no triunfo dos Barreiros, enquanto do lado do Vizela, Álvaro Pacheco elegeu Raphael Guzzo para substituir Claudemir que saiu lesionado no triunfo sobre o Portimonense.

O jogo começou com uma toada morna, com o Vizela a procurar incomodar o adversário, com um bloco subido e uma pressão alta, com o trio da frente a atrapalhar na zona de construção do Casa Pia. A equipa de Filipe Martins não se deixou atemorizar, procurando sair da zona de pressão, a jogar de pé para pé, quase sempre pelas laterais, com Lucas Soares e Leonardo Lelo a subirem bem pelos corredores.

A verdade é que o Vizela chegou ao Jamor com a lição bem estudada e, ao longo de toda a primeira parte, foi conseguindo impedir as habituais transições rápidas dos gansos, que raramente encontravam Godwin e Kunimoto soltos para ganhar velocidade. O jogo foi-se estagnando, com muita luta pela posse de bola, mas longe das balizas. A equipa de Álvaro Pacheco conseguia ser superior na zona central e foi por aí que conseguiu a primeira oportunidade do jogo, com Nuno Moreira, em boa posição, a não acertar bem na bola com o pé esquerdo.

Samu e Kiko Bondoso iam procurando explorar as constantes subidas dos laterais do Casa Pia e, em poucos minutos, criaram mais duas oportunidades para os visitantes. A primeira por Samu que furou pela esquerda e procurou o companheiro no lado contrário, mas Ricardo Batista, conseguiu intercetar a bola com uma palmada. Logo a seguir foi Kiko Bondoso a surgir sobre a direita e a cruzar arrasado para o remate de Schmidt contra o corpo de Vasco Fernandes. Era o melhor período do Vizela, com Nuno Moreira a deixar também a sua marca, com um remate colocado que passou perto da trave.

O Casa Pia só conseguiu acelerar o jogo nos instantes finais do primeiro tempo, quase sempre com arrancadas de Godwin, conquistando três pontapés de canto. O último deles, já em cima do intervalo, resultou na melhor oportunidade da equipa da casa. Kunimoto cruzou da esquerda, a defesa do Vizela afastou para a entrada da área e Taira rematou forte e rasteiro, com a bola a passar perto do poste. Mas a verdade é o Vizela foi sempre muito consistente ao longo da primeira parte e conseguiu ofuscar o brilho de equipa sensação trazia para este jogo.

Casa Pia arrisca e Vizela marca

A segunda parte foi bem diferente com o Casa Pia a entrar bem melhor, a conseguir colocar a bola entrelinhas e a chegar mais facilmente à área do Vizela, com destaque uma boa iniciativa de Kunimoto a proporcionar um remate de Godwin à figura de Buntic. Logo a seguir, Lucas Soares destacou-se sobre a direita e cruzou para o segundo poste onde Godwin não conseguiu marcar já com os adeptos da equipa da casa de pé. O Vizela ainda respondeu com uma bomba de Schmidt do meio da rua, mas era o Casa Pia que estava mais determinado em mudar o resultado nesta altura, sobretudo com uma evidente mudança de velocidade no jogo. O Casa Pia arriscava mais, desequilibrou o jogo, mas foi o Vizela que chegou ao golo.

Um lance desenhado por Osmajic que tinha acabado de saltar do banco para o lugar do apagado Schmidt e, com um passe atrasado, abriu uma via de tiro para Raphael Guzzo encher o pé, sem hipóteses para Ricardo Batista. Um golo que teve direito a um festejo, certamente ensaiado, junto à bandeirola de pontapé de canto. Um golo que fez muito bem ao jogo, com o Casa Pia a acelerar ainda ais o jogo e os visitantes a procurarem explorar as transições rápidas.

Filipe Martins não esperou muito mais e procurar dar sangue novo à sua equipa com três alterações, mudando o sistema para 4x4x2 com Rafael Martins a juntar-se Clayton na frente de ataque. O Casa Pia ainda criou oportunidades para chegar ao empate, por Godwin e, sobretudo, por Clayton, mas encontrou pela frente um Buntic inspirado que segurou a magra vantagem até ao final.

Uma vitória importante para o Vizela que deixa os últimos lugares e ultrapassa quarto adversários para subir até ao décimo lugar. O Casa Pia, por seu lado, segue no quarto lugar, mas agora com apenas mais um ponto do que o Sporting.