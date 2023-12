O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, fez a antevisão ao jogo com o Portimonense, que marca a estreia do técnico na Liga.

«O nosso crescimento e a forma como estive, nos últimos anos, levaram a que me sinta preparado para este momento. Claro que havia a procura e ambição pessoal de chegar a este patamar. Temos trabalhado de forma muito afincada para que seja boa a estreia e o catapultar de um bom futuro no Casa Pia», afirmou, em conferência de imprensa.

Os gansos chegam à 12.ª jornada do campeonato após a eliminação na Taça de Portugal diante do Nacional, na estreia absoluta de Pedro Moreira no cargo.

«Esta mudança técnica tem muito a ver com alguma coisa que não estava a acontecer nas últimas semanas e estamos à procura disso. São as vitórias que nos dão confiança e aumentam o espírito dos jogadores. Não é fácil implementar ideias numa fase inicial, mas estas semanas de trabalho foram ao encontro disso. Será um jogo difícil, com uma equipa organizada, mas estamos com ambição de conseguir um bom resultado», vincou.

O técnico dos casapianos deixou ainda elogios ao Portimonense. «É uma equipa forte e muito competente. Têm sete pontos fora de casa e as derrotas foram contra adversários fortes. É uma equipa muito complicada, bem organizada e preparada. O Paulo [Sérgio] tem uma equipa à sua imagem. Assim, vamos tentar criar dificuldades com o nosso trabalho, tendo empenho, garra e superação, fundamentais para que esta equipa altere os dois pontos que temos em casa para algo mais.»

Pedro Moreira revelou também que quer passar uma mensagem de «crença» à equipa.

«Andamos à procura de algo melhor para o nosso futuro. Ser feliz tem a ver com a dedicação, o modo como encaramos o dia-a-dia e olhar para a frente de forma positiva. É esta mensagem que deixo para quem está à minha volta», concluiu.

O Casa Pia recebe o Portimonense este sábado, às 20h30, num jogo da 12.ª jornada da Liga que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.