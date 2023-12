O treinador do Rio Ave afirmou esta sexta-feira que quer que a equipa vilacondense dê «continuidade ao momento em crescendo» no jogo deste sábado, frente ao Estrela da Amadora, da 12.ª jornada da Liga.

«Esperamos um adversário competitivo, mas temos feito bons jogos. Queremos dar continuidade ao momento em crescendo da equipa, pois temos vindo a mostrar exibições consistentes com bons resultados», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Sinto o grupo muito disponível para voltar a ganhar e subir na tabela. Aproveitamos esta paragem [do campeonato] de uma boa forma, tirando alguma pressão aos jogadores e trabalhando as boas sensações nos últimos jogos», prosseguiu.

Freire foi questionado sobre a entrada do investidor grego Evangelos Marinakis na SAD do Rio Ave, numa altura em que o clube atravessa dificuldades financeiras.

«Temos de nos focar no que controlámos e ter sempre uma presença forte dentro de campo aconteça o que acontecer. Temos um grupo com caráter que confia que as pessoas que estão acima de nós fazem o melhor para resolver os problemas. Quanto melhor estivermos dentro de campo, mais vamos ajudar o clube e, ao mesmo tempo, valorizamos toda a equipa», defendeu.

O Rio Ave recebe este sábado o Estrela da Amadora, a partir das 15h30.