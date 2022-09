O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, alertou este sábado que apenas os desatentos consideram que os pontos do Paços de Ferreira, adversário dos gansos na sexta ronda da Liga, «são condizentes» com a sua qualidade.

«Só quem esteja muito desatento é que acha que os pontos do Paços de Ferreira são condizentes com as ideias da equipa e do treinador. Tem tido vários constrangimentos. Ninguém está à espera de um jogo fácil. Esperamos uma equipa que quer reagir diante dos seus adeptos e fazer os primeiros pontos no campeonato», sublinhou o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo, Filipe Martins apontou que o Casa Pia tem de se focar nos seus próprios comportamentos, mas entende que os seus jogadores sentem-se «cada vez mais confiantes», o que torna a equipa «competitiva».

«A forma como preparamos os adversários é gerida pelo nosso momento e não pelo do adversário. Ainda só vai no início e, em dois ou três jogos, tudo muda. O Paços não está numa situação de desespero, ninguém resolve nada à sexta jornada, muito menos num campeonato tão competitivo como a Liga. A preparação foi exatamente igual às outras equipas, sempre o mesmo respeito. Temos de nos focar muito no que temos de melhorar ainda como equipa», apontou o treinador de 44 anos.

O Casa Pia visita o Paços de Ferreira, este domingo, às 15h30, no Estádio Capital do Móvel, em encontro da sexta jornada da Liga, com arbitragem a ficar a cargo de Tiago Martins.