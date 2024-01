O Casa Pia venceu em casa do Moreirense (4-1) no fecho da 16.ª jornada na Liga e impôs a primeira derrota em quase quatro meses aos cónegos no campeonato.

Matheus Aias adiantou os minhotos aos 14 minutos, mas Yuki Soma (18m), Felippe Cardoso (26 e 56m) e João Nunes (39m) fizeram a reviravolta.

O Casa Pia subiu ao oitavo lugar, com 19 pontos. O Moreirense mantém-se no sexto posto, com 26.

