A FIGURA: Felippe Cardoso

O avançado brasileiro do Casa Pia não marcava desde meados de setembro a contar para a Liga, praticamente há quatro meses. Esta noite marcou tantos golos como os que o seu registo pessoal assinalava no campeonato – mais um na Taça da Liga. Prestação musculada no ataque, com boas movimentações e dois golos, dois bons golos, a coroar o atacante brasileiro. Nunca os gansos tinham marcado quatro golos na Liga, o bis do avançado acaba por ficar ligado a esse registo.

O MOMENTO: golo de Soma (18m)

O Moreirense acabara de se adiantar no marcador, impondo um cenário de ainda maior dificuldade ao Casa Pia. Mas, num ápice, através de um lance pouco laborado, Soma enche o pé de fora da área, vendo a bola desviar em Maracás antes de parar o fundo das redes de Kewin. Remate com felicidade que teve o condão de estancar o Moreirense e deixar o Casa Pia confortável.

OUTROS DESTAQUES

Ângelo Neto

No regresso a uma casa que bem conhece, o médio brasileiro encheu o campo e foi dos elementos mais competentes. Preencheu bem o setor intermediário e destacou-se com bola: o passe para o segundo golo é exemplo disso mesmo.

Matheus Aiás

Herda o peso de substituir André Luís. Esta noite até começou por se movimentar bem, aparecendo no sítio certo à hora certa para finalizar. Mas, tal como a equipa, acabou por se afundar rapidamente.

Soma

Fez o primeiro golo do Casa Pia, com a tal dose considerável de sorte à mistura, mas ainda assim espevitou o jogo da equipa dos gansos. Quase todo o jogo da equipa de Pedro Moreira passou pelo jogador nipónico.

João Nunes

Fez com Zolotic uma dupla sólida no eixo da defesa do Casa Pia, não dando grandes margem ao ataque, mesmo que desinspirado, do Moreirense. Marcou, de cabeça, o primeiro golo esta temporada.