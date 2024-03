A FIGURA: Felippe Cardoso

Entrou em cena na segunda parte para dar robustez ao triunfo casapiano com dois golos. Numa tarde em que trabalhou muito, mesmo sem o Casa Pia ter propriamente uma enormidade de lances ofensivos, soube dar-se à equipa. Esperou pela segunda metade para se mostrar, bisando na partida. O segundo golo da sua conta pessoal é de nota artística, pontapé de bicicleta num momento de belo efeito. Chega aos cinco golos esta temporada.

O MOMENTO: primeiro golo do Cas Pia (25’)

Momento simples de futebol: Ângelo Neto recebe de forma orientada a meio do seu meio campo e com um segundo toque no esférico remata para a felicidade. Uma obra de arte que, definida assim, até parece simples, tratando-se na realidade de um grande momento. Um golaço em qualquer parte do mundo, ao ângulo, com força e colocação. Para ver e rever. Guiou o Casa Pia para o triunfo.

NEGATIVO: Ricardo Batista demorou demasiado tempo

Corria o minuto 41, ainda na primeira parte, quando Nuno Melo admoestou o guarda-redes do Casa Pia com cartão amarelo. Demorou, naquele momento, e estava a demorar demasiado tempo a repor a bola em jogo nos pontapés de baliza. Já tinha sido avisado, estava ainda o jogo empatado 0-0, numa postura difícil de explicar.

OUTROS DESTAQUES

Ângelo Neto

Começou a traçar o triunfo com um grande golo, o momento do jogo. Um lance que abrilhanta uma prestação compacta e cerebral no setor intermediário da equipa do Casa Pia.

Zolotic

A referência da defesa do Casa Pia e, por consequência, de muita da identidade desta equipa. Organizou a linha mais recuada a defender, e auxiliou na primeira fase de construção

Larrazabal

Fechou a contagem com um golo já na reta final do encontro, num espelho do jogo. Teve a crença que no outro lado faltou, galgou metros e, na cara de Buntic, atirou a contar.