A terceira jornada da Liga 2022/23 tem como jogo de maior cartaz o clássico entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão. Contudo, o pontapé de saída é já esta sexta-feira.

Confira, neste artigo em constante atualização, os lesionados e castigados para a terceira ronda da I Liga, que arranca no terreno do Estoril, na receção ao Rio Ave. No sábado, há jogos nos Açores e em Chaves, sendo que o dia termina na cidade Invicta com o tão aguardado confronto entre dragões e leões. No domingo, mais três jogos: Jamor, Braga e Portimão. Segunda-feira, há dérbi minhoto, com o Gil Vicente-Famalicão e a ronda só fica concluída a 30 de agosto, com o Benfica a receber o Paços de Ferreira na Luz.

Esta ronda vai permitir ver pela terceira vez alguns dos reforços assegurados pelos 18 clubes, enquanto outros ainda se podem estrear e há nomes que, por lesões ou castigos, vão ficar de fora.

Siga, ao minuto, tudo sobre a terceira ronda da Liga, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO

Estoril – Rio Ave (20h15)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados: Gonçalo Esteves.

Rio Ave

Lesionados:

Castigados:

SÁBADO, 20 DE AGOSTO

Santa Clara – Arouca (15h30)

Santa Clara

Lesionados: Costinha e Tomás Domingos.

Castigados: Bruno Almeida e Cristian Tassano.

Arouca

Lesionados: Galovic, Sema Velásquez, Pedro Moreira e David Simão.

Castigados:

Desp. Chaves – Vizela (18h00)

Desp. Chaves

Lesionados: Rodrigo Moura.

Castigados:

Vizela

Lesionados: Igor Julião, Claudemir, Alex Méndez e Friday Etim.

Castigados:

FC Porto – Sporting (20h30)

FC Porto

Lesionados: Wilson Manafá e Marko Grujic.

Castigados:

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança e Paulinho.

Castigados:

DOMINGO, 21 DE AGOSTO

Casa Pia – Boavista (15h30)

Casa Pia

Lesionados: Carnejy Antoine.

Castigados:

Boavista

Lesionados: Ricardo Mangas, Luís Santos, Miguel Reisinho e Yusupha.

Castigados:

Sp. Braga – Marítimo (18h00)

Sp. Braga

Lesionados: Victor Gómez.

Castigados:

Marítimo

Lesionados: Rafael Brito, João Afonso e Diogo Mendes.

Castigados:

Portimonense – V. Guimarães (20h30)

Portimonense

Lesionados: Gustavo Klismahn e Bryan Róchez (em dúvida); Carlinhos e Adewale Sapara.

Castigados:

V. Guimarães

Lesionados: Jorge Fernandes e Tomas Handel.

Castigados:

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE AGOSTO

Gil Vicente – Famalicão (20h15)

Gil Vicente

Lesionados: Kritciuk, Lucas Barros e Murilo; Fran Navarro (em dúvida).

Castigados:

Famalicão

Lesionados: Diogo Queirós, Martin Aguirregabiria, Iván Jaime e Ivo Rodrigues.

Castigados: Riccieli e Gustavo Assunção.

TERÇA-FEIRA, 30 DE AGOSTO

Benfica – Paços de Ferreira (20h15)

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, João Victor.

Castigados:

Paços de Ferreira

Lesionados: João Vigário, Luiz Carlos e Nico Gaitán.

Castigados: