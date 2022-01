O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira a decisão de punir o Arouca com um jogo à porta fechada.

No comunicado do organismo, pode ler-se que a sanção é relativa ao encontro da Liga em agosto, entre arouquenses e Estoril, «a propósito do funcionamento do sistema de videovigilância».

A SDUQ do Arouca foi ainda condenada a pagar uma multa de 2 040 euros.