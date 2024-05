O adepto do Farense que proferiu insultos racistas a Chiquinho durante o jogo entre a equipa algarvia e o Famalicão, no passado dia 10 de fevereiro, foi punido com a proibição de acesso a recintos desportivos durante dois anos, afirmou à Lusa fonte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

O indivíduo, um homem de 53 residente em Faro, que já estava preventivamente proibido de entrar em recintos desportivos enquanto decorria o processo, foi também condenado ao pagamento de uma multa de 2.000 euros.

Recorde-se que o Farense-Famalicão esteve inclusive interrompido entre os 80 e os 84 minutos, depois de o jogador da equipa minhota ter denunciado os insultos que foram dados como provados.

No mesmo dia, o Farense pediu que o comportamento do adepto fosse «exemplarmente punido».