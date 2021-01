O Conselho de Disciplina declarou «improcedente» o recurso do Benfica relativo ao castigo aplicado a Nicolás Otamendi na sequência do amarelo visto no jogo com o Portimonense e que o afastou do jogo seguinte dos encarnados na Liga.

Quer isto dizer que o internacional argentino não pode mesmo ir a jogo diante do Santa Clara neste domingo.

Refira-se que Otamendi não integrou a lista de jogadores convocados por Jorge Jesus, que tem duas opções para fazer dupla com Jan Vertonghen: Ferro e Todibo.

Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica abordou o assunto e referiu que o português está mais adaptado às ideias dele do que o central cedido pelo Barcelona.