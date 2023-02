FIGURA: Fábio Ronaldo (Rio Ave)

Um golo que valeu a soma de três pontos e um salto na classificação. Sempre muito ativo no lado esquerdo do ataque, Fábio Ronaldo ameaçou marcar na primeira metade, mas o esférico saiu perto do poste. Na segunda, aproveitou a falha de Habib para, com a ajuda de André Pereira, fazer o único golo do encontro.

MOMENTO DO JOGO: Perda de bola fatal

As duas equipas estavam a falhar muitos passes, mas a maioria eram no miolo de terreno e não criavam qualquer perigo. O mesmo não se poderá dizer de Habib que, com um a perda de bola à entrada da área, provocou a jogada que valeu o único golo do encontro.

OUTROS DESTAQUES

André Pereira (Rio Ave)

Esteve no lance que valeu o triunfo do Rio Ave ao fazer a tabela com Fábio Ronaldo e não cair na tentação de tentar o golo de ângulo apertado. Mas André Pereira deu muito mais ao jogo do que a assistência para golo. Trabalhou muito para a equipa, indo constantemente ao meio-campo buscar jogo. Boa exibição.

João Teixeira (Chaves)

Foi o jogador mais esclarecido do Desportivo de Chaves e o único que conseguiu criar um lance de real perigo. Já a perder, João Teixeira recuperou o esférico no miolo de terreno, foi por ali fora e rematou a rasar o poste. Esteve perto do empate.