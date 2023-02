O triunfo do Rio Ave frente ao Chaves valeu mais do que os três pontos em disputa. Com a vitória, os vilacondenses ultrapassaram a formação flaviense e deram um salto de quatro lugares na classificação. Fábio Ronaldo aponto o golo da vitória rioavista.

Na ressaca de dois confrontos com os grandes, Rio Ave e Chaves não protagonizaram um bom espetáculo, assumindo que era mais importante não perder do que ganhar. E foi nos pormenores que o jogo foi decidido, com a turma de Vila do Conde a aproveitar uma falha na defesa para marcar.

Primeira parte sem sabor

As duas equipas vinham de resultados, exibições e adversários semelhantes. O Rio Ave teve uma excelente prestação no Dragão frente ao FC Porto, mas saiu com uma derrota pela margem mínima. Por isso, não houve surpresas no onze de Luís Freire, que apresentou a mesma equipa que havia perdido com os portistas por 1-0.

Do outro lado, o Chaves também vinha de uma boa exibição frente a um grande, o Sporting, acabando por sair derrotado por 3-2. Vítor Campelos fez apenas uma alteração no onze titular, deixando de fora Sandro Cruz e alinhando de início com Bruno Langa.

A primeira metade deixou muito a desejar e o jogo não ajudou a aquecer a temperatura do estádio. Assistiu-se a um jogo fraco, trapalhão, com muitas perdas de bola e com poucas jogadas com princípio, meio e fim. A formação flaviense teve mais iniciativa de jogo, mas nunca criou uma oportunidade real de perigo para a baliza rioavista.

Já os vilacondenses apresentaram um futebol mais cínico, mais objetivo e a criar mais perigo. Guga foi um dos principais protagonistas no primeiro tempo, com um remate à malha lateral e outro a rasar o poste. Fábio Ronaldo também tentou chegar ao golo, com um centro remate que saiu perto do ferro.

O golo do triunfo

A toada de jogo manteve-se nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Porém, o Chaves teve mais uma perda de bola, desta feita em zona comprometedora e o Rio Ave marcou. Traduzindo, perda de bola de Habib, Fábio Ronaldo tabelou com André Pereira e atirou a contar. Estava feito o golo que despertou o jogo e os adeptos rioavistas.

Vítor Campelos trocou Euller por Héctor para tentar dar maior acutilância ofensiva, passando Juninho a descair mais à esquerda. A turma flaviense passou a dominar ainda mais, mas as dificuldades em chegar à baliza vilacondense continuavam. Já os comandados de Luís Freire passaram, quase em exclusivo, a jogar em contra-ataque.

Os dois técnicos voltaram as refrescar as equipas à entrada do último quarto de hora. No entanto, pouco mudou. O Chaves tentou chegar ao triunfo, mas esbarrou na boa organização dos vilacondenses que, empurrados pelo público, defenderam com unhas e dente a importante vitória.