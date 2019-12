César Peixoto está confirmado como novo treinador do Desportivo de Chaves, como o Maisfutebol já tinha adiantado, e já orientou a sessão de trabalhos desta quinta-feira, como testemunhou a agência Lusa no local.

OFICIAL: José Mota já não é treinador do Desp. Chaves

O treino decorreu no relvado principal do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, já sob a orientação do novo treinador que sucedeu a José Mota.

Fonte do clube adiantou que a restante equipa técnica será constituída por João Correia, Diogo Coutinho e Rui Laranjeiro, mantendo-se da anterior Tiago Castro, Rafael Pinheiro e Christian González.

O treinador, de 39 anos, começou a temporada na Académica, também do segundo escalão, mas pediu a demissão do cargo em 14 de novembro.

O antigo jogador do FC Porto, Benfica, Sp. Braga e Vitória de Guimarães já orientou ainda o Varzim na II Liga na temporada 2018/19.

Os transmontanos, que ocupam o oitavo lugar da II Liga, com 19 pontos, recebem no domingo, às 19h15, o FC Porto, para a terceira e última jornada do grupo D da Taça da Liga.

O Desportivo de Chaves precisa de vencer para se qualificar para a final four da competição, enquanto aos dragões um empate será suficiente.