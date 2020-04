Chidozie Awaziem, defesa central emprestado pelo FC Porto ao Leganés, da Liga Espanhola, está a ser um dos melhores no país vizinho, o que já levantou muitos olhares de maiores clubes em Espanha.



No entanto, para o nigeriano, se o FC Porto o quiser, é por aí que passa o seu futuro.



«Oficialmente sou jogador do FC Porto e o meu futuro depende do que eles decidam. Se o FC Porto me oferecer um futuro para continuar no clube, de certeza que ficarei lá, porque também adoro o clube. Se não me derem opções de continuar, então será melhor ficar na Liga Espanhola, no Leganés», começou por dizer, em entrevista ao AS.



O defesa central não fugiu ainda ao sonho de jogar no Real Madrid, tudo por causa de Sergio Ramos, alguém que Chidozie vê como um ídolo.



«Toda a minha vida sonhei em jogar em Espanha, na Liga Espanhola. Também sempre sonhei em jogar no Real Madrid. Estou a lutar por isso. Desejo e rezo todos os dias para o consiga. Gosto do Sergio Ramos, gosto muito dele. O seu estilo de jogo, a atitude em campo, o espírito de luta e a liderança que tem encantam-me», finalizou o jogador do FC Porto.