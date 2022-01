O Sporting era o clube com melhor diferença entre os pontos obtidos e os pontos que eram esperados na I Liga portuguesa, até à 16.ª jornada. Quem o indica é o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), com base naquelas 16 rondas do campeonato, uma vez que a 17.ª conclui-se esta noite com o Gil Vicente-V. Guimarães. Já o FC Porto surgia como a equipa de quem mais se espera relativamente à produção em jogo.

O estudo do CIES, publicado esta segunda-feira, baseou-se num modelo estatístico que inclui a posse de bola e o número e a distância dos remates efetuados e os sofridos para concluir uma média de pontos por jogo esperados para cada clube, comparando com aquilo que foi a média de pontos reais obtida.

O Sporting somou 44 pontos nas primeiras 16 jornadas e alcançou uma média de 2,75 pontos por jogo, quando o esperado, de acordo com o modelo estatístico do CIES, seriam 2,35 pontos por jogo (um total de 37,6 pontos). Desta forma, o diferencial mais positivo no campeonato português é da equipa de Ruben Amorim, com +0,40.

O FC Porto também somou 44 pontos nas 16 jornadas iniciais (média igualmente de 2,75 pontos). Porém, foi, das 18 equipas, aquela de quem mais pontos eram esperados, à frente dos 2,35 do Sporting acima descritos. Segundo as estatísticas do CIES, os dragões tiveram a equipa mais dominadora da liga do ponto de vista dos pontos esperados, com uma média de 2,44 pontos por jogo (o que daria um total de 39,04 pontos).

No diferencial entre pontos somados e esperados, o FC Porto surge na quarta posição, com +0,31.

Na segunda e na terceira posição neste diferencial, com um saldo positivo médio de +0,33 pontos por jogo, surgem o Benfica e o Portimonense. Os encarnados tiveram uma média de pontos obtidos de 2,31 nas primeiras 16 jornadas, quando o esperado, segundos os dados de posse e remates, seria 1,98 pontos por jogo. O Portimonense somou 1,50 pontos por jogo nas 16 jornadas iniciais, quando se esperava que apenas somasse 1,17 pontos por jogo.

Na parte funda da tabela, neste diferencial de aproveitamento e domínio, surge o Famalicão, com uma média negativa de -0,63 pontos por jogo. Os famalicenses somaram uma média de 0,73 pontos por jogo nas primeiras 16 jornadas, quando se esperava que tivessem somado 1,36 pontos por jogo. Note-se que a equipa atualmente comandada por Rui Silva tem ainda o duelo com o Belenenses, da 16.ª jornada, por disputar, pelo que a análise contemplou apenas 15 jogos. O mesmo acontece para os comandados de Filipe Cândido.

A equipa que se aproxima mais da pontuação real, mediante a que era esperada com base no modelo do CIES, é o Gil Vicente. Somou uma média de 1,44 pontos por jogo em 16 partidas, para 1,45 esperados.