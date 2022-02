Após o triunfo frente ao Famalicão, o Sporting iniciou a preparação para o Clássico frente ao FC Porto, na academia, em Alcochete.



Os titulares do encontro do último domingo fizeram apenas trabalho de recuperação enquanto os restantes estiveram no relvado às ordens de Amorim.



Embora não tenha qualquer nome no boletim clínico, os campeões nacionais já sabem que não contarão com Pedro Porro, suspenso, para o jogo no Dragão.



Os leões vão folgar esta terça-feira e regressam ao trabalho na quarta-feira. O Clássico entre Sporting e FC Porto está agendado para a próxima sexta-feira, às 20h15.